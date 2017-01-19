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Председателем фракции «Национального движения» в парламенте будет Роман Гоциридзе
19.01.2017 11:16
Председателем фракции «Национального движения» в парламенте будет Роман Гоциридзе.
Cегодня в парламент будет представлен список фракции «Национального движения», чтобы на заседании бюро в понедельник он был утвержден.
Фракция «Национального движения» в парламенте состоит из 6 членов. Это Роман Гоциридзе, Ника Мелия, Тинатин Бокучава, Коба Накопия, Саломе Самадашвили и Азер Сулейманов.
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