Вано Мерабишвили не намерен участвовать в партийном противостоянии

19.01.2017 11:25 На данном этапе Вано Мерабишвили не собирается активно участвовать в партийном противостоянии –заявил бывший член "Национального движения", депутат Отар Кахидзе в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



Касательно вопроса, останется или нет Вано Мерабишвили на посту генерального секретаря "Национального движения", по словам Кахидзе, это решит съезд, запланированный на 20 января.



"Вано Мерабишвили является политзаключенным, который уже четыре года сидит в тюрьме режима Иванишвили, и не может из тюрьмы принимать активное участие в политике. Его полноценное включение в эти политические баталии, комментарии, фиксирование позиции невозможно. Если он сделает заявление, ему должны будут ответить, потом он не сможет ответить со своей стороны, у этого человека руки и ноги связаны, он изолирован в одиночной камере.



Мы говорили на тему Страсбургского суда, 8 марта назначено заседание Большой палаты, где будет рассматриваться выигранное правительством решение, и он сказал, что для него главным вопросом является тема Страсбургского суда, и на данном этапе не собирается принимать участия в этом партийном противостоянии"- заявил Отар Кахидзе.

















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