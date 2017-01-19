Усупашвили считает «очень интересными оппонентами» покинувших ЕНД лидеров

19.01.2017 11:34 Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили считает «очень интересными оппонентами» покинувших в результате раскола ряды ЕНД лидеров. Он считает группу Бокерия-Угулава одной из интересных команд в грузинском политическом пространстве. Об этом бывший лидер Республиканской партии Давид Усупашвили заявил в эфире телекомпании «Палитраньюс».



По словам бывшего председателя парламента, Грузии нужны политические партии, которые способны сотрудничать друг с другом ради прогресса страны.



«Я знаю, что политическая команда, в процессе формирования которой участвую и я, будет конкурировать со всеми, кто выразит такое желание, а ушедшие из «Национального движения» лица такое желание уже выразили. Для меня ушедшие из «Национального движения» люди будут очень интересными оппонентами, в конкуренции с которыми я буду стремиться к серьезному успеху. Остальное, кто чего добьется, будет зависеть от выборов и воли избирателей. Для меня эта команда является одной из интересных оппонентов в грузинском политическом пространстве. От их взглядов, целей и политических задач я отстранился еще в июне 2004 года. Если они что-то переосмыслят, лучше определятся по поводу роли государства и верховенства закона, это будет хорошо. Грузинской политике нужны не очередные «спасители страны», а политические партии, которые способны остро соперничать друг с другом, дебатировать, но в то же время и сотрудничать друг с другом ради прогресса страны», - заявил Давид Усупашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

