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Политсовет ЕНД будет иметь двух сопредседателей – Нику Мелия и Зазу Бибилашвили
19.01.2017 12:16
У политсовета партии «Национальное движение» будет два сопредседателя – Ника Мелия и Заза Бибилашвили.
На запланированном на завтра съезде будет укомплектован политсовет партии, который изберет на указанные посты Нику Мелия и Зазу Бибилашвили.
Седьмой съезд «Национального движения» пройдет завтра в 14:00 во Дворце спорта в Тбилиси. Большая часть времени съезда будет отведена выступлениям политическим лидеров. На съезде будут избраны новый состав политсовета, а также лица на другие управленческие должности.
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