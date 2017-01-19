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Политсовет ЕНД будет иметь двух сопредседателей – Нику Мелия и Зазу Бибилашвили


19.01.2017   12:16
У политсовета партии «Национальное движение» будет два сопредседателя – Ника Мелия и Заза Бибилашвили.

На запланированном на завтра съезде будет укомплектован политсовет партии, который изберет на указанные посты Нику Мелия и Зазу Бибилашвили.

Седьмой съезд «Национального движения» пройдет завтра в 14:00 во Дворце спорта в Тбилиси. Большая часть времени съезда будет отведена выступлениям политическим лидеров. На съезде будут избраны новый состав политсовета, а также лица на другие управленческие должности.






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