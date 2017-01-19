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Премьер-министр Грузии примет участие в работе Давосского форума


19.01.2017   14:13
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня примет участие в сессии Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает администрация правительства.

По данным администрации, в рамках форума Квирикашвили выступит на сессии и расскажет об участии Грузии в проекте Новый Шелковый путь.

Также премьер проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Грузии, глава Минэкономики, руководитель Фонда соинвестирования.






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