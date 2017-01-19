Грузию посетит президент Венецианской комиссии

19.01.2017 14:55 20 января в Тбилиси с однодневным визитом приезжает президент Венецианской комиссии Джанни Буккикио.



У Джанни Буккикио запланированы встречи с председателем парламента, представителями исполнительного и законодательного органов, и президентом Грузии.



На встречах главной темой обсуждения будет изменение избирательной системы, а также сотрудничество с конституционной комиссией.



Европейская комиссия по защите демократии посредством права, известная как Венецианская комиссия, была основана в 1990 году, и является независимым консультативным органом Совета Европы по конституционным вопросам.



Комиссия преследует целью усиление понимания правовой системы стран-участников с целью сближения этих систем, рассмотрение проблем, возникших в результате деятельности демократических институтов, их укрепление и развитие.

















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