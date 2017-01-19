|
Грузию посетит президент Венецианской комиссии
19.01.2017 14:55
20 января в Тбилиси с однодневным визитом приезжает президент Венецианской комиссии Джанни Буккикио.
У Джанни Буккикио запланированы встречи с председателем парламента, представителями исполнительного и законодательного органов, и президентом Грузии.
На встречах главной темой обсуждения будет изменение избирательной системы, а также сотрудничество с конституционной комиссией.
Европейская комиссия по защите демократии посредством права, известная как Венецианская комиссия, была основана в 1990 году, и является независимым консультативным органом Совета Европы по конституционным вопросам.
Комиссия преследует целью усиление понимания правовой системы стран-участников с целью сближения этих систем, рассмотрение проблем, возникших в результате деятельности демократических институтов, их укрепление и развитие.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна