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Грузию посетит президент Венецианской комиссии


19.01.2017   14:55
20 января в Тбилиси с однодневным визитом приезжает президент Венецианской комиссии Джанни Буккикио.

У Джанни Буккикио запланированы встречи с председателем парламента, представителями исполнительного и законодательного органов, и президентом Грузии.

На встречах главной темой обсуждения будет изменение избирательной системы, а также сотрудничество с конституционной комиссией.

Европейская комиссия по защите демократии посредством права, известная как Венецианская комиссия, была основана в 1990 году, и является независимым консультативным органом Совета Европы по конституционным вопросам.

Комиссия преследует целью усиление понимания правовой системы стран-участников с целью сближения этих систем, рассмотрение проблем, возникших в результате деятельности демократических институтов, их укрепление и развитие.







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