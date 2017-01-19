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Каладзе: Президент и НПО не отличаются друг от друга
19.01.2017 14:57
На вчерашнем брифинге министр энергетики Каха Каладзе говорил об ажиотаже, связанным с соглашением с "Газпромом" по транзиту российского газа в Армению. Каладзе выступил с жесткой критикой в адрес администрации президента, которая осудила данное соглашение и оценила как шаг назад в вопросе обеспечения энергобезопасности страны, и отметил, что президент и неправительственные организации ничем не отличаются друг от друга.
"Что касается президента, у него есть роскошь и возможность, потребовать детали этого договора, у него есть доступ, и не надо этих неквалифицированных и неаргументированных заявлений, что мы слышим в течение последних дней, и это стоит сожаления"- отметил Каха Каладзе.
По его словам, и у администрации президента, и у неправительственных организаций была детальная информация в связи с данным договором.
Около 80 неправительственных организаций требуют от власти, обнародовать договор, заключенный с "Газпромом".
Напомним, срок договора с российским энергогигантом "Газпром" истек в декабре. Согласно новому контракту, за транзит природного газа в Армению Грузия получит от "Газпрома" денежное возмещение взамен 10% газа. По старому контракту грузинская сторона за газ, пропущенный по центральной магистрали в Армению, получала 10% природного газа натурой.
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