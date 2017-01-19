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Каладзе не собирается баллотироваться в мэры Тбилиси


19.01.2017   15:56
Вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе прокомментировал информацию о возможном выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси.

В СМИ были озвучены предположения о том, что правящая партия «Грузинская мечта» на выборах местного самоуправления осенью 2017 года представит на пост столичного мэра именно Каладзе.

«В команде это не обсуждалось, пока рано говорить об этом. Нам нужно сделать много дел до выборов. Когда настанет время, конечно же, будет представлен кандидат, который будет избран», — сказал Каладзе на брифинге.

Действующий мэр Давид Нармания, который ранее возглавлял министерство регионального развития и инфраструктуры, был избран главой Тбилиси по итогам выборов, состоявшихся в 2014 году.






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