Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили презентовал в Давосе транспортные возможности Грузии


19.01.2017   15:58
Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили на сессии Всемирного экономического форума в Давосе "Эффект Шелкового пути" презентовал возможности Грузии в качестве транспортного хаба.

Как сообщает корр. Фронт ньюс, во время выступления Георгий Квирикашвили рассказал о важном значении участия Грузии в масштабном трансевразийском проекте «Экономический пояс Шелкового пути», что по его словам, является огромной возможностью и шансом стимулировать рост экономик всех стран, участвующих в проекте.

Как заявил премьер, Грузия уже подписала со странами-партнерами соглашения о сотрудничестве. По его словам, завершается осуществление проекта железнодорожной магистрали "Баку-Тбилиси-Карс", что станет важной частью нового "Шелкового пути". Дорога свяжет Грузию, Азербайджан и Турцию с Европой.

Кроме этого, во время выступления, глава правительства Грузии подчеркнул значение строительства глубоководного порта в Анаклия для успешной реализации китайской экономической инициативы.

"Мы начинаем осуществление одного из самых масштабных проектов на Черном море- строительство глубоководного порта в Анаклия. С этой целью были создан грузино-американский консорциум. На данном этапе мы ищем портового оператора.

Кроме этого, большое количество инвестиций направлено на обновление дорожной инфраструктуры.

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Китаем. Завершились переговоры с китайской стороной о подписании соглашения "О свободной зоне". Следует отметить, что документ будет подписан в ближайшем будущем. Хочу подчеркнуть и то, что это подразумевает сотрудничество не только в процессе транспортировки, но и в процессе производства, а также с точки зрения логистики", -сказал Георгий Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия выбирает инвестора для строительства ветроэлектростанции
Азербайджан намерен ускорить проверку ж/д транспорта на границе с Грузией
Каладзе: Энергозависимость страны от России не возросла ни на один процент
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе: Президент не должен делать неквалифицированные заявления
Каладзе готов ознакомить депутатов с условиями транзита газа в Армению
Азербайджан и ООН определились с приоритетами экономического сотрудничества
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна