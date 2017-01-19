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Квирикашвили презентовал в Давосе транспортные возможности Грузии
19.01.2017 15:58
Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили на сессии Всемирного экономического форума в Давосе "Эффект Шелкового пути" презентовал возможности Грузии в качестве транспортного хаба.
Как сообщает корр. Фронт ньюс, во время выступления Георгий Квирикашвили рассказал о важном значении участия Грузии в масштабном трансевразийском проекте «Экономический пояс Шелкового пути», что по его словам, является огромной возможностью и шансом стимулировать рост экономик всех стран, участвующих в проекте.
Как заявил премьер, Грузия уже подписала со странами-партнерами соглашения о сотрудничестве. По его словам, завершается осуществление проекта железнодорожной магистрали "Баку-Тбилиси-Карс", что станет важной частью нового "Шелкового пути". Дорога свяжет Грузию, Азербайджан и Турцию с Европой.
Кроме этого, во время выступления, глава правительства Грузии подчеркнул значение строительства глубоководного порта в Анаклия для успешной реализации китайской экономической инициативы.
"Мы начинаем осуществление одного из самых масштабных проектов на Черном море- строительство глубоководного порта в Анаклия. С этой целью были создан грузино-американский консорциум. На данном этапе мы ищем портового оператора.
Кроме этого, большое количество инвестиций направлено на обновление дорожной инфраструктуры.
Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Китаем. Завершились переговоры с китайской стороной о подписании соглашения "О свободной зоне". Следует отметить, что документ будет подписан в ближайшем будущем. Хочу подчеркнуть и то, что это подразумевает сотрудничество не только в процессе транспортировки, но и в процессе производства, а также с точки зрения логистики", -сказал Георгий Квирикашвили.
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