Рано или поздно Каладзе придется отвечать за соглашение с «Газпромом» - Мачавариани

19.01.2017 17:20 Бывший член парламента Грузии Михаил Мачавариани, давая оценку соглашению с «Газпромом», заявляет, что министр энергетики Грузии Каха Каладзе лжет.



Как отметил Мачавариани, «если бы у России, Ирана и Армении была бы элементарная возможность того, чтобы поставлять газ Армении без Грузии, чем апеллирует власть, страну бы изъяли и этой схемы так, что ничего бы не спросили, а просто поставили перед фактом».



По словам политика, «оформленный с Грузией новый контракт нужен России как воздух, чтобы не было прецедента, что кому-то они платят за транзит газа натурой».



Как отметил Михаил Мачавариани, глава Минэнергетики Грузии Кахе Каладзе рано или поздно обязательно придется держать ответ за оформленный с «Газпромом» очень плохой, капитулянтский контракт.



Взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема пропущенного природного газа. На прошлой неделе стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично остается форма оплаты сырьем, однако со следующего года продолжится денежный расчет.















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