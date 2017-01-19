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К участникам съезда «Национального движения» завтра обратится и Михаил Саакашвили


19.01.2017   18:50
20 января, к собравшимся на съезд «Национального движения» делегатам обратится и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Об этом сообщил журналистам один из лидеров «Национального движения» Петре Цискаришвили.

Как он отметил, кроме политических выступлений, запланировано и включение лидера партии – Михеила Саакашвили.

«На съезде будет 7 тысяч делегатов из Тбилиси и регионов. Кроме делегатов будут иностранные гости и наши сторонники. Разумеется, будут политические выступления, также - включение Михеила Саакашвили. Повесткой дня предполагаются и такие важные вопросы как избрание политсовета и его сопредседателей, а также другие технические вопросы, в том числе утверждение ревизионной комиссии, что является неотъемлемой частью партийной жизни», - заявил Петре Цискаришвили.

Съезд «Национального движения» пройдет завтра в 14:00 в тбилисском Дворце спорта.






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