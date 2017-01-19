|
К участникам съезда «Национального движения» завтра обратится и Михаил Саакашвили
19.01.2017 18:50
20 января, к собравшимся на съезд «Национального движения» делегатам обратится и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Об этом сообщил журналистам один из лидеров «Национального движения» Петре Цискаришвили.
Как он отметил, кроме политических выступлений, запланировано и включение лидера партии – Михеила Саакашвили.
«На съезде будет 7 тысяч делегатов из Тбилиси и регионов. Кроме делегатов будут иностранные гости и наши сторонники. Разумеется, будут политические выступления, также - включение Михеила Саакашвили. Повесткой дня предполагаются и такие важные вопросы как избрание политсовета и его сопредседателей, а также другие технические вопросы, в том числе утверждение ревизионной комиссии, что является неотъемлемой частью партийной жизни», - заявил Петре Цискаришвили.
Съезд «Национального движения» пройдет завтра в 14:00 в тбилисском Дворце спорта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна