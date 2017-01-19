Бокерия о соглашении с Газпромом: Если все так хорошо, почему документ засекречен

19.01.2017 19:45 Члены парламентской фракции "Европейская Грузия" по-прежнему требуют обнародовать договор, заключенный с "Газпромом". По заявлению Гиги Бокерия, разговор о том, что документ представляет коммерческую тайну, ни для кого не может быть убедительным.



"Если господин Каладзе считает, что та серьезная тревога, которая есть в обществе, у нас в связи с шагом против интересов страны, является популизмом, пусть покажет документ. Если все обстоит так хорошо, почему засекречивают контракт. Этот вздор, что во время такого общественного интереса этот документ является коммерческой тайной, ни для кого не может быть убедительным. Пусть он придет в парламент, и объяснит нам, как может быть популизмом тревога, и какие у него есть аргументы"- заявил Гига Бокерия.



Эксперт Георгий Рухадзе оценивает заявление министра энергетики Кахи Каладзе в связи с новым договором с "Газпромом" как цинизм и отмечает, что засекречивание договора порождает определенные подозрения.



"Когда информацию, касающуюся "Газпрома", требует президент, требует неправительственный сектор, требует общество, требует политический спектр, и общественности не надо напоминать, что "Газпром" является политическим оружием Кремля, я уверен, рано или поздно власти придется опубликовать этот документ. И тот факт, что министр так самоотверженно старается скрыть этот документ, порождает у меня подозрения, что в действительности это является документальным подтверждением того, что власть Грузии не смогла защитить интересы страны в отношениях с "Газпромом"- заявил Георгий Рухадзе в эфире "Рустави 2".















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