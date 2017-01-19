Система высшего образования должна быть больше подогнана под требования рынка труда - Джаши

19.01.2017 20:11 Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки, и культуры Мариам Джаши считает продолжением постсоветского периода и традицией тот факт, что получение высшего образования в Грузии считается обязательным. По ее словам, в стране высок спрос на студентов с точки зрения профобразования.



Депутат отметила также, что наблюдается проблема занятости выпускников высших учебных учреждений и профессиональных училищ. А государство преследует целью максимальное сокращение этого дисбаланса, и увеличение возможности занятости для каждого студента, какую бы профессию, какую бы ступень образования он не избрал.



"Нам по количеству требуются больше студентов с точки зрения профессионального образования, и в то же время необходимо улучшить системы обеспечения качества. Что самое главное, необходимо создать конкурентоспособную среду в государственном и частном секторе для поставки профессионального образования.



Традицией наших семей, в определенной степени продолжением с постсоветского периода является то, что считалось обязательным получить высшее образование. Естественно, следует только приветствовать каждого учащегося, у которого есть желание, целенаправленная мотивация и профессиональный план избрать конкретную профессию.



В то же время система высшего образования должна быть больше подогнана под требования рынка труда, чтобы потом выпускники не особо сильно разочаровывались. Особенно достаточно болезненным становится для успешных студентов, когда в действительности нет возможности получить работу по своей профессии"- отметила Мариам Джаши.















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