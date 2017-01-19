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Вучич: Сербия поддерживает интеграцию Грузии в ЕС


19.01.2017   22:22
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с премьер-министром Сербии Александром Вучичем.

По информации пресс-службы правительства Грузии, стороны обсудили основные вопросы существующих между двумя странами отношений и подчеркнули важность последующей активизации сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание было акцентировано на перспективах углубления сотрудничества в направлении существующих в экономическом и туристическом секторе потенциала, инноваций и технологий.

Премьер-министры также говорили о процессах евроинтеграции и подчеркнули достигнутый Грузией прогресс. По заявлению Александра Вучича, Сербия как страна-кандидат на вступление в Евросоюз (ЕС), поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и готова поделиться с Грузией со своим опытом в этом плане.

По информации пресс-службы правительства, на встрече речь шла также о существующей в регионе обстановке и создавшемся на оккупированных территориях Грузии тяжелом положении с точки зрения прав человека.

На встрече, которая прошла в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, присутствовали глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.






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