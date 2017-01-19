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Президент Венецианской комиссии проведет завтра встречи в парламенте Грузии


19.01.2017   23:17
Завтра парламент Грузии посетят президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и секретарь комиссии Томас Маркерт.

Первую встречу они проведут с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, после чего для прессы будет сделано совместное заявление.

Запланирована встреча с парламентской фракцией «Патриоты Грузии» и представителями фракций, входящих в парламентское меньшинство.

В рамках визита, Джанни Букиккио и Томас Маркерт встретятся также с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.






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