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Президент Венецианской комиссии проведет завтра встречи в парламенте Грузии
19.01.2017 23:17
Завтра парламент Грузии посетят президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и секретарь комиссии Томас Маркерт.
Первую встречу они проведут с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, после чего для прессы будет сделано совместное заявление.
Запланирована встреча с парламентской фракцией «Патриоты Грузии» и представителями фракций, входящих в парламентское меньшинство.
В рамках визита, Джанни Букиккио и Томас Маркерт встретятся также с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.
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