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Премьер Грузии провел встречу с президентом Украины в Давосе
19.01.2017 23:47
В рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание было уделено совместным шагам по активизации политического диалога, а также углублению торгово-экономического и культурного сотрудничества.
Во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году, в частности в контексте празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.
Стороны отметили важность продолжения успешной практики взаимодействия в рамках международных организаций, а также подтвердили неизменность позиций по обоюдной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран.
Собеседники также скоординировали позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии.
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