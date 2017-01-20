Премьер Грузии соболезнует в связи с гибелью пожарных в Тегеране

20.01.2017 11:14 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили соболезнует в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения здания бизнес-центра Plasco в Тегеране, где под завалами остались более 30 пожарных.



"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Ирана. А пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении Квирикашвили.



В среду утром в столице Ирана вспыхнул пожар в многоэтажном здании Plasco, в результате чего здание обрушилось. При этом погибли 30 пожарных, ранения получили 75 человек, среди которых — 45 пожарных. Перед обрушением здания они тушили пожар в течение нескольких часов.



Многоэтажка была построена в 1962 году и является старейшей высоткой в столице Ирана. В нем располагались магазины с одеждой.















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