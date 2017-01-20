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Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших в Италии


20.01.2017   11:19
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших на горном курорте в области Абруццо в Италии.

"Выражаю глубокое сожаление из-за трагедии, случившейся на горном курорте в области Абруццо в Италии, где спустившаяся в результате землетрясения лавина унесла жизни людей. Среди погибших есть и туристы. Всем сердцем сочувствую семьям жертв трагедии, итальянскому народу, правительству", — говорится в сообщении Квирикашвили.

Трагедия произошла в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и восемь сотрудников отеля. Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины четыре человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.






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