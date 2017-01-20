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Сегодня в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа


20.01.2017   11:23
Сегодня в 21:00 часов по тбилисскому времени в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Программа одной из главных церемоний года включает визит в Белый Дом, приношение клятвы, обращение с речью, прием в Капитолии, парад, и балл.

На мероприятии будут присутствовать более чем 1 500 приглашенных гостей.

К информации, национальный гимн США исполнит финалистка America’s Got Talent, 16 летняя Джеки Иванко. В концерте также примут участие оркестр военного марша и танцовщики Radio City Rockettes.

Напомним, 50 конгрессменов-демократов Соединенных Штатов Америки объявили бойкот инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Кроме того, тысячи граждан обещали, что помешают проведению инаугурации Трампа. Они планируют перекрыть центральные улицы.







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