Вице-президент Microsoft назвал Грузию примерной страной успеха

20.01.2017 11:56 На встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили вице-президент корпорации Microsoft Тони Таунс Витли заявил, что Грузия является примером успеха.



По словам Тони Таунс Витли, Грузия является лидером в регионе с точки зрения использования лицензированных программ, развития инноваций, и защиты интеллектуальной собственности.



По его же словам, Microsoft рассматривает углубление сотрудничества с Грузией в разных направлениях.



Согласно информации администрации правительства Грузии, Георгий Квирикашвили ознакомил вице-президента Microsoft с планом реформ из четырех пунктов, одной из основных частей которого является содействие Start-up, и использование современных технологий и инноваций в развитии бизнеса.



По заявлению главы правительства Грузии, в этом контексте сотрудничество Microsoft с Агентством инноваций и технологий Грузии является чрезвычайно важным.



Премьер-министр поблагодарил компанию Microsoft за поддержку в сфере образования и инноваций, и выразил надежду углубления отношений.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

