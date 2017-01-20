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Вице-президент Microsoft назвал Грузию примерной страной успеха
20.01.2017 11:56
На встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили вице-президент корпорации Microsoft Тони Таунс Витли заявил, что Грузия является примером успеха.
По словам Тони Таунс Витли, Грузия является лидером в регионе с точки зрения использования лицензированных программ, развития инноваций, и защиты интеллектуальной собственности.
По его же словам, Microsoft рассматривает углубление сотрудничества с Грузией в разных направлениях.
Согласно информации администрации правительства Грузии, Георгий Квирикашвили ознакомил вице-президента Microsoft с планом реформ из четырех пунктов, одной из основных частей которого является содействие Start-up, и использование современных технологий и инноваций в развитии бизнеса.
По заявлению главы правительства Грузии, в этом контексте сотрудничество Microsoft с Агентством инноваций и технологий Грузии является чрезвычайно важным.
Премьер-министр поблагодарил компанию Microsoft за поддержку в сфере образования и инноваций, и выразил надежду углубления отношений.
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