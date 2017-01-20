Варшаломидзе и Саакашвили обратятся к участникам съезда из Вашингтона

20.01.2017 13:08 Леван Варшаломидзе и Михеил Саакашвили обратятся к участникам съезда «Национального движения» из Вашингтона, - об этом сообщил один из руководителей Аджарской организации «Единого национального движения» Элгуджа Багратиони.



Он заявил, что в съезде примут участие до 750 делегатов из Аджарии.



«Из Аджарии на съезде «Единого национального движения» будут присутствовать до 750-ти делегатов. На съезде будет много и приглашенных гостей. Хочу сказать, что Леван Варшаломидзе не находится в Грузии, и вместе с Михеилом Саакашвили обратится к участникам съезда из Вашингтона», - сказал Элгуджа Багратиони.



Съезд «Национального движения» состоится сегодня во Дворце спорта в 14:00.















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