|
Во второй половине февраля ожидается рост распространения вирусов - Имнадзе
20.01.2017 13:10
Из-за вирусов во второй половине февраля число обращений граждан может возрасти, но это не вызывает тревогу, - об этом в беседе с журналистами заявил руководитель научного совета Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. По его словам, на данный момент период спокойный и показатель обращаемости составляет 200-300 человек на каждые 100 тысяч населения, что ниже показателей прошлого года.
«Пик вирусной инфекции был пройден в декабре прошлого года, когда обращаемость составляла 400 человек на каждые 100 тысяч населения. Определенная активность возможна вновь во второй половине февраля, но это, на самом деле, не тревожно», - сообщил Паата Имнадзе.
По его словам, в 2016 году вирусная инфекция стала причиной 4 летальных исходов.
Как отметил Паата Имнадзе, на данный момент бактерия, устойчивая к медикаментам зафиксирована в США. Для Грузии сейчас это не представляет опасности. Однако для предотвращения развития устойчивости бактерий Имнадзе рекомендует гражданам воздержаться от излишнего приема антибиотиков, а для избежания вирусных инфекций соблюдать нормы гигиены и часто мыть руки.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна