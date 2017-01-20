Во второй половине февраля ожидается рост распространения вирусов - Имнадзе

20.01.2017 13:10 Из-за вирусов во второй половине февраля число обращений граждан может возрасти, но это не вызывает тревогу, - об этом в беседе с журналистами заявил руководитель научного совета Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. По его словам, на данный момент период спокойный и показатель обращаемости составляет 200-300 человек на каждые 100 тысяч населения, что ниже показателей прошлого года.



«Пик вирусной инфекции был пройден в декабре прошлого года, когда обращаемость составляла 400 человек на каждые 100 тысяч населения. Определенная активность возможна вновь во второй половине февраля, но это, на самом деле, не тревожно», - сообщил Паата Имнадзе.

По его словам, в 2016 году вирусная инфекция стала причиной 4 летальных исходов.



Как отметил Паата Имнадзе, на данный момент бактерия, устойчивая к медикаментам зафиксирована в США. Для Грузии сейчас это не представляет опасности. Однако для предотвращения развития устойчивости бактерий Имнадзе рекомендует гражданам воздержаться от излишнего приема антибиотиков, а для избежания вирусных инфекций соблюдать нормы гигиены и часто мыть руки.















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