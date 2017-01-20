62 демократа бойкотируют инаугурацию Трампа

20.01.2017 13:31 Число представителей Демократической партии США, которые приняли решение бойкотировать церемонию инаугурации Дональда Трампа, продолжает увеличиваться, пишет Politico.



Отмечается, что волна недовольства началась после того, как избранный президент раскритиковал видного защитника гражданских прав, конгрессмена Джона Льюиса.



Издание пишет, что всего за сутки до церемонии 62 демократа отказались присутствовать в Вашингтоне в день инаугурации. Среди них сенаторы штатов Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.



Ранее сообщалось, что число бойкотирующих инаугурацию Трампа превышает 40 человек.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

