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Генеральным секретарем «Национального движения» остается Вано Мерабишвили
20.01.2017 13:54
Генеральным секретарем «Национального движения» остается Вано Мерабишвили. Как сообщает политический секретарь «Национального движения» Акакий Минашвили, Вано Мерабишвили не выразил желания покинуть партию.
Он также опроверг распространившуюся информацию о возможном упразднении поста генерального секретаря партии.
«Распространились слухи, якобы мы намерены упразднить пост генерального секретаря или сместить его. Это не соответствует действительности. Пост генерального секретаря сохраняется и на этом посту остается тот человек, который занимал его до сих пор. Он не выражал желания уйти из «Национального движения». Он является политзаключенным и соответственно, остается генеральным секретарем «Национального движения»», - заявил Акакий Минашвили.
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