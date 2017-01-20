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Парламентское меньшинство требует дебатов по соглашению с «Газпромом»
20.01.2017 14:12
Парламентское меньшинство требует проведения политических дебатов по соглашению с «Газпромом» в формате пленарного заседания парламента.
Как сообщил журналистам председатель фракции «Европейская Грузия» Серго Ратиани, после того, как министр энергетики Каха Каладзе отказался встречаться с фракциями меньшинства, чем нарушил закон, их требованием является проведение политических дебатов в парламенте.
«Тема «Газпрома» является важнейшей для государства. Мы требуем проведения политических дебатов в парламенте. Поскольку Каладзе отказывается прийти, большинству придется дать ответ, почему власти совершили антигосударственное действие, почему пострадала энергобезопасность страны и почему стране нанесен экономический ущерб. Для того, что бы получить ответ на все эти вопросы, мы требуем проведения политических дебатов», - заявил Серго Ратиани.
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