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Президент Венецианской комиссии встретился с представителями НПО
20.01.2017 14:15
Президент Венецианской комиссии Джанни Буккикио встретился с представителями неправительственных организаций Грузии. По словам президента комиссии, у него полное согласование взглядов с неправительственными организациями.
После завершения встречи Джанни Буккикио заявил, что на аудиенции разговор коснулся избирательного кодекса, и темы правила прямого выбора президента.
"На встрече мы рассмотрели много вопросов и должен отметить, что у нас полное совпадение мнений с грузинскими экспертами в вопросах права. Многих из них я давно знаю, и я рад, что мы сходимся во мнениях. Конституционное видение достаточно хорошее, но было бы хорошо улучшить его. Венецианская комиссия хочет иметь реальный контакт с обществом"- заявил Буккикио.
Джанни Буккикио провел встречи в парламенте. Гостя ждут также в администрации президента.
Президент Венецианской комиссии прибыл в Грузию с однодневным визитом.
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