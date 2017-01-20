Глава Венецианской комиссии встретился с экс-председателем парламента Грузии

20.01.2017 14:27 Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили выражает надежду, что правящая партия рассмотрит изменения в Избирательный кодекс в ближайшее время. Об этом Усупашвили заявил после встречи с находящимися в Тбилиси с визитом главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио и секретарем комиссии Томасом Маркертом.



Джанни Букиккио и Томас Маркерт провели первую рабочую встречу с конституционалистами и представителями неправительственных организаций.



«В прошлом году абсолютно все политические партии, подключенные к этому процессу, все институты, после выборов в 2016 году, поддержали введение системы пропорциональных выборов. Все это официально инициировано и соответствующий проект есть в парламенте, просто необходимо провести голосование. Единственной причиной того, что мы не смогли это сделать, была политическая напряженность в законодательном органе.



Но сегодня этой проблемы нет так, как именно «Грузинская мечта» была инициатором введения пропорциональной системы. Поэтому если бы этот вопрос был поставлен на голосование в ближайшее время и если бы парламент принял положительное решение, то это стало бы важным сигналом для всех сторон, подключенных к конституционному процессу, о том, что власти настроены и уважают консенсус»,- сказал Усупашвили.



Делегация Венецианской комиссии прибыла с рабочим визитом в Тбилиси по приглашению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.















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