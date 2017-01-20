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Джанни Буккикио: Конституция Грузии нуждается в пересмотре
20.01.2017 14:37
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букикио считает, что Конституция Грузии нуждается в пересмотре. Об этом он заявил с ходе своего однодневного визита в Грузию.
По словам Букикио, конституционная комиссия, созданная во время предыдущего парламента, хорошо поработала, однако по его же мнению, Конституция должна соответствовать международным стандартам.
"Я очень рад, что нахожусь сегодня в Тбилиси. Я друг Грузии, много раз был здесь. Как итальянец, я понимаю грузинский менталитет. Мы собираемся внести изменения в Конституцию Грузии. В целом это хороший текст, соответствует международным стандартам, но это текст, который следует улучшить.
После последнего пересмотра, в 2010 году Венеция сделала свои критические замечания, что следует усовершенствовать в Конституции. В парламенте предыдущего созыва была создана конституционная комиссия, и она успешно работала. Я одобряю готовность председателя парламента Грузии предусмотреть замечания Венецианской комиссии, и большое спасибо за это.
Мы ничего вам не навязываем, но мы хотим, чтобы Конституция Грузии была улучшена, и пришла в полное соответствие с международными стандартами. Это наша общая цель, и мы совместно достигнем успеха"- заявил Джанни Букикио.
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