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Джанни Буккикио: Конституция Грузии нуждается в пересмотре


20.01.2017   14:37
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букикио считает, что Конституция Грузии нуждается в пересмотре. Об этом он заявил с ходе своего однодневного визита в Грузию.

По словам Букикио, конституционная комиссия, созданная во время предыдущего парламента, хорошо поработала, однако по его же мнению, Конституция должна соответствовать международным стандартам.

"Я очень рад, что нахожусь сегодня в Тбилиси. Я друг Грузии, много раз был здесь. Как итальянец, я понимаю грузинский менталитет. Мы собираемся внести изменения в Конституцию Грузии. В целом это хороший текст, соответствует международным стандартам, но это текст, который следует улучшить.

После последнего пересмотра, в 2010 году Венеция сделала свои критические замечания, что следует усовершенствовать в Конституции. В парламенте предыдущего созыва была создана конституционная комиссия, и она успешно работала. Я одобряю готовность председателя парламента Грузии предусмотреть замечания Венецианской комиссии, и большое спасибо за это.

Мы ничего вам не навязываем, но мы хотим, чтобы Конституция Грузии была улучшена, и пришла в полное соответствие с международными стандартами. Это наша общая цель, и мы совместно достигнем успеха"- заявил Джанни Букикио.







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