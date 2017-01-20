Парламентское большинство не имеет вопросов к Каладзе по соглашению с «Газпромом»

20.01.2017 14:55 По заявлению вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, исполнительная власть сделала все, чтобы получить наилучшие условия в соглашении с российским "Газпромом".



По ее словам, у парламентского большинства нет вопросов к исполнительной власти в связи с договором с "Газпромом".



"Мы знаем, как шли переговоры. Знаем, что исполнительная власть все сделала, чтобы в процессе этих переговоров Грузия получила насколько возможно лучшие условия. Мы не сочли необходимым приглашать Каху Каладзе в парламент Грузии, или на заседание большинства.



Мы являемся представителями одной команды, и не только по данному вопросу, но и по многим другим вопросам у нас бывают встречи и рассмотрения. Это вполне естественный и здоровый процесс. У нас была встреча с министром энергетики, и его заместителем, мы получили ответы на все вопросы, и никаких подозрений в связи с этим вопросом у нас действительно нет"- заявила Тамар Чугошвили.

















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