Во Дворце спорта проходит съезд «Национального движения»

20.01.2017 15:16 В тбилисском Дворце спорта проходит съезд «Национального движения». Несколько минут назад мероприятие началось с исполнения государственного гимна Грузии.



Как и было запланировано, на съезде присутствуют до 7 000 делегатов.



В рамках мероприятия запланированы политические выступления лидеров, также будет избран новый состав политсовета. По имеющейся информации, председателем политсовета будет Ника Мелия.



Наряду со старыми лицами в политсовете будут и новые персоны. Предположительно, к политсовету партии присоединится бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе.



Что касается должности генерального секретаря, то этот пост сохранит Вано Мерабишвили, а его обязанности, пока Мерабишвили остается в заключении, будет совмещать председатель политсовета.

К участникам съезда обратится Михеил Саакашвили, находящийся на данный момент в Вашингтоне.

Примечательно, что на съезде присутствуют члены семьи Саакашвили – его супруга, мать и бабушка.















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