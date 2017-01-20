Курс внешней политики Молдовы остается проевропейским - премьер-министр

20.01.2017 16:18 Премьер-министр Молдовы Павел Филип отвернул возможность денонсации Кишиневом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По его словам, внешнеполитический курс Молдовы останется проевропейским, сообщает Интерфакс-Украина.



"Курс внешней политики страны остается проевропейским. Парламент и правительство будут со всей решимостью следовать этому курсу, имея не только ответственность, но и соответствующие конституционные полномочия. Европейский курс является единственным курсом развития страны", - заявил Филип.



Отвечая на вопрос о рисках заявлений молдавского президента Игоря Додона для страны, премьер отметил, что "таких рисков не очень много, исходя из полномочий президента".



"Как известно, ограниченные полномочия не позволяют президенту повлиять на курс развития страны. Мы хотим и будем сотрудничать с президентом Игорем Додоном, но парламент и правительство полны решимости следовать курсу европейской интеграции", - подчеркнул Филип.



Напомним, 17 января президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего не дало Кишеневу и не исключено, что оно будет аннулировано.















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