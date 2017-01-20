Съезд ЕНД утвердил членов политсовета партии

20.01.2017 16:35 Проходящий во Дворце спорта в Тбилиси съезд партии "Единое национальное движение" утвердил членов политического совета партии. Голосование завершилось несколько минут назад.



Членами политсовета партии избраны:



Ника Мелия, Заза Бибилашвили, Леван Варшаломидзе, Роман Гоциридзе, Тинатин Бокучава, Саломэ Самадашвили, Азер Сулейманов, Коба Накопия, Григол Вашаломидзе, Самира Исмаилова, Давид Бериташвили, Ника Руруа, Мариам Герсамия, Ираклий Надирадзе, Мариам Касрашвили, Эка Цамалашвили, Георгий Ботковели, Вано Петриашвили, Бесо Катамадзе, Заал Самадашвили, Мераб Джанелидзе, Нино Каландадзе, Давид Киркитадзе, Зураб Меликишвили, Леван Бежашвили, Петре Цискаришвили, Нугзар Циклаури, Акакий Минашвили, Ираклий Кавтарадзе, Георгий Карбелашвили, Эка Херхеулидзе, Георгй Кублашвили, Вахтанг Лемонджава, Зураб Церцвадзе, Георгий Патарая, Каха Буцхрикидзе, Коба Хабахи, Омар Мегрелидзе, Паата Лежава, Ната Мчедлишвили, Георгий Имедашвили, Чиора Тактакишвили.



На пост председателя политсовета выдвинута кандидата Ники Мелия, а его заместителями - Зазы Бибилашвили и Левана Варшаломидзе.















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