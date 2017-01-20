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В Молдове планируется открытие бюро НАТО


20.01.2017   16:52
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что представительство НАТО в Кишиневе начнет действовать в марте.

"Мы разработали новый проект стратегии национальной обороны и вынесли его на публичное обсуждение. В марте начнет действовать в Кишиневе офис связи НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии", - подчеркнул Филип на пресс-конференции в пятницу, посвященной годовщине деятельности его правительства.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года Молдова подписала Соглашение об открытии Бюро НАТО в Кишиневе. Документ подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министр Молдавии Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации нового президента Игоря Додона.

Новый президент Молдовы заявил о намерении блокировать работу офиса НАТО и "добиваться неукоснительного соблюдения нейтралитета Молдавии, который является одним из основополагающих конституционных принципов". В конце прошлого года он отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару, выступающего за интеграцию в НАТО и объединение Молдовы с Румынией.






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