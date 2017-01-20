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В Тбилиси открылась лаборатория молекулярной генетики


20.01.2017   17:04
Посол Республики Чехии в Грузии, его превосходительство Томаш Перник официально открыл новую лабораторию молекулярной генетики, основанную в рамках проекта Агентства развития и поддержки Чехии "Новые вызовы в диагностике педиатрических онко/гематологических заболеваний в Грузии", и был осуществлен "Международной ассоциацией помощи детей с заболеванием лейкемии".

Примечательно, что определенный вклад в создание данной лаборатории внесли благотворительная организация "Американские друзья Грузии" и АО "Теласи".

В данной лаборатории впервые в Грузии можно будет проводить молекулярно-генетические диагностические исследования детям с заболеванием лейкемии и лимфомы, что значительно улучшит стандарты лечения, сделает возможным обновление лечебных протоколов, и выбор химиотерапии, в точности подходящей для пациентов.

Лаборатория будет функционировать в рамках сотрудничества "Международной ассоциации помощи детям с заболеванием лейкемии" и детской центральной больницы имени М. Иашвили.

Рабочий процесс будет вестись под попечительством университетского госпиталя Мотоля (Прага, Чехия). В 2017 году запланирован визит иностранных специалистов, и тренинг персонала лаборатории в университетском госпитале Мотоль.








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