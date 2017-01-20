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Саакашвили сделал обращение к участникам съезда ЕНД через скайп-подключение


20.01.2017   17:35
Партия "Единое национальное движение" (ЕНД) продолжит борьбу за возвращение к власти с Грузии. Об этом говорится в видеообращении из Вашингтона экс-президента страны Михеила Саакашвили к участникам проходящего в пятницу в Тбилиси съезда ЕНД.

"Находящаяся в оппозиции к нынешним властям Грузии партия ЕНД продолжит борьбу за возвращение к власти в стране", - подчеркнул он. В послании Саакашвили восхваляет деятельность партии в период пребывания у власти и в резких тонах подвергает критике политику нынешнего правительства республики.

В партийном форуме принимают участие более семи тысяч делегатов из разных регионов Грузии. Они обсуждает ситуацию в стране и в партии, а также намерены избрать политсовет ЕНД и его председателя.

12 января часть лидеров и активистов ЕНД, созданной в 2002 году, вышли из рядов партии. Экс-председатель парламента (2008-2012 гг.), депутат нынешнего созыва Давид Бакрадзе заявил, что "в последнее время в деятельности ЕНД были фундаментальные несовместимости, которые касались ее стратегии и тактики". Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава в свою очередь отметил, что "Саакашвили сегодня не излучает лидерство, он уже не достоин быть лидером ЕНД".

Вместе с тем Саакашвили, который даже после принятия гражданства Украины считался неофициальным лидером ЕНД, в последние недели заявлял, что не откажется от управления партией.






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