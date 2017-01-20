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Григол Вашадзе: Нам собирались устроить поминки, а получился день рождения


20.01.2017   17:38
В эти минуты во Дворце спорта идет съезд "Национального движения". Бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе обратился с речью к присутствующим.

"Нам собирались устроить поминки, а получился день рождения. Это потому, что правда на вашей стороне, поскольку вы вместе с Мишей превратили страну, уничтоженную коррупцией и криминалом, в современное государство. Сегодня поднимают установленный вами флаг, поют внесенный вами гимн, тратят бюджет, оставленный вами, их охраняет созданная вами полиция, но все это в прошлом, и мы не должны успокаивать себя этим, мы должны были сделать больше"- заявил Григол Вашадзе.

Он обратился к съезду с просьбой, поручить будущему политсовету разработку программы на утверждение, что сделает партия за первые 30 дней после возвращения во власть.






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