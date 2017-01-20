Полномочия генерального секретаря ЕНД совместит председатель политсовета

20.01.2017 17:47 До тех пор, пока Вано Мерабишвили будет находиться в заключении, полномочия генерального секретаря будет совмещать председатель политсовета - заявил агентства "IPN" член ЕНД Леван Бежашвили.



По его словам, Вано Мерабишвили останется на данной должности, но его функции совместит председатель политического совета партии.



"На сегодняшнем съезде присутствуют 7 000 делегатов. В устав будут внесены изменения, мы изберем новый состав политсовета. А также изберем председателя политсовета и двух его заместителей. Правомочие генерального секретаря до тех пор, пока политзаключенный Вано Мерабишвили находится в тюрьме, совместит председатель политического совета"- заявил Леван Бежашвили.

















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