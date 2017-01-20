ЕНД является самой крупной организованной силой в стране - Барамидзе

20.01.2017 18:34 Партия не раскололась, и остается единственной политической силой в стране, которая сменит власть Бидзины Иванишвили. Об этом на съезде "Единого национального движения" заявил Георгий Барамидзе. По его словам, ни лидер, ни цели партии не меняются.



"Национальное движение" является самой крупной организованной силой в стране, главной задачей которой, пока мы в оппозиции, является убрать мирным, конституционным путем российского олигарха. Человека, который в результате некоторой спецоперации смог взять власть в руки. Он постепенно разрушает экономику, энергетику, правопорядок, безопасность нашей страны, позиции Грузии на внешней арене, то, чего добилась Грузия с большим старанием, потом, и трудом в течение тех девяти лет. Наши воззрения, идеология, ценности не меняются, не меняется главная идея, называемая единым, сильным грузинским государством, которое должно идти в ногу с современным миром, и которое должно суметь использовать потенциал народа, и установить в нашей стране нормальную жизнь"- заявил Барамидзе.



По его же словам, жаль, что многие лидеры ушли из партии, но это является политической ошибкой со стороны ушедших соратников.



"Национальное движение не раскололось. Жаль, что многие ушли из партии, среди них есть мои друзья, но я считаю, что они допустили серьезную политическую ошибку. Необходимо не уходить из этой партии, а ее консолидация. Мы будем бороться как внутри парламента, так и за его пределами, будем работать во всех направлениях. Мы будем слушать общество, положение которого все больше ухудшается из-за экономической нужды"- заявил Барамидзе.



По его словам, люди, пришедшие на съезд, наметят политические планы.



"Разумеется, лидеры исполнят свою роль. Михеил Саакашвили является единственным политиком того веса и ранга, который может убрать Иванишвили из власти. Если мы хотим удалить Иванишвили из власти, нам необходим политик калибра Михеила Саакашвили. Мы не клуб друзей, мы партия, которая взяла ответственность перед народом"- заявил Гиви Барамидзе.



К информации, во Дворце спорта проходит 7-й съезд "Национального движения".

















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