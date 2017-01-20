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Премьер-министр: Нет ничего торжественного в договоре с «Газпромом»


20.01.2017   18:43
«Мы не можем торжествовать этим результатом, поскольку ничего в нем нет для торжества» – таков первый комментарий премьер-министра по договору с "Газпромом". По заявлению Георгия Квирикашвили, находящегося в Давосе, Грузия сделала максимум, что было возможно в условиях существующей коньюнктуры.

"Стоит сожаления, что мы наблюдаем в эти дни, поскольку думаем, что в связи с "Газпромом" Грузия сделала максимум, что могла в существующей коньюнктуре, и в существующих условиях.

Мы не можем праздновать результат, который получили, поскольку здесь нет ничего для торжества, и не знаю, кто представил это так. Каха Каладзе не представлял это таким образом, и разговор об этом является спекуляцией чистой воды.

В тех конкретных условиях, и данности, в которой находится страна, Грузия защитила интересы страны и достигла того результата, который можно было достичь. Мы болеем за страну никак ни меньше кого-либо, но в отличие от других, у нас, как у власти этой страны, есть ответственность перед нашим народом"- говорит Квирикашвили.

Тем временем по заявлению министра энергетики Кахи Каладзе, если бы Грузия потребовала от "Газпрома" сохранения старых условий, был шанс, что газоснабжение Армении началось бы из Ирана в обход Грузии.

По словам Каладзе, договор, заключенный с "Газпромом", является коммерческой тайной, и не будет обнародован.







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