Грузия имеет хорошие возможности стать местом региональных представительств компаний - премьер

20.01.2017 21:02 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прокомментировал результаты участия делегации Грузии во Всемирном экономическом форуме в Давосе и назвал «успешным» двухдневный визит.



По словам главы правительства, проведенные встречи важны как с политической, так и экономической точки зрения.



По информации пресс-службы администрации правительства, по заявлению Георгия Квирикашвили, состоялись встречи с главами государств и правительств и ведущими бизнес компаниями. Премьер выразил надежду, что конкретные итоги будут уже в ближайшее время.



«В рамках двухдневного визита у нас было много интересных встреч. Я рад отметить, что на состоявшемся вчера бизнес-ланче президент Международного валютного фонда сделал очень оптимистичный прогноз, это для нас крайне важно. У нас были встречи с главами государств, с премьер-министрами, инвесторами. Мы представили информацию о нашей стране. Как известно, соглашения в Давосе подписываются очень редко. Здесь происходит обмен информацией, намечается последующий ориентир для действий. У Грузии имеются хорошие возможности стать местом региональных представительств многих компаний, и это отметили все, с кем мы встретились. Мы встречались с компаниями сервиса, с производителями и уже многие из них заинтересовались Грузией. Думаю, конкретные результаты будут очень скоро», - заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр Грузии продолжает двусторонние встречи в рамках Всемирного экономического форума.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

