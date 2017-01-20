|
Дональд Трамп вступил в должность президента (+видео)
20.01.2017 21:11
Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.
«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна