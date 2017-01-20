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Дональд Трамп вступил в должность президента (+видео)


20.01.2017   21:11
Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.

«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.








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