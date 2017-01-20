Вице-президентом США стал Майк Пенс (+видео)

20.01.2017 21:18 Майк Пенс официально стал 48-м вице-президентом США, принеся присягу на торжественной церемонии инаугурации у Капитолия в Вашнгтоне.



Прямую трансляцию события на YouTube ведет комитет, занимающийся инаугурацией 45-го президента США.



Бывший губернатор Индианы Пенс, помимо исполнения обязанностей заместителя президента Дональда Трампа, также будет председателем сената США.



Теперь уже экс-вице-президент Джо Байден поздравил своего преемника после принесения им присяги.



Ранее сообщалось, что Трамп и Пенс вышли на торжественную церемонию инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов.



















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