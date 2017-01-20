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Вице-президентом США стал Майк Пенс (+видео)


20.01.2017   21:18
Майк Пенс официально стал 48-м вице-президентом США, принеся присягу на торжественной церемонии инаугурации у Капитолия в Вашнгтоне.

Прямую трансляцию события на YouTube ведет комитет, занимающийся инаугурацией 45-го президента США.

Бывший губернатор Индианы Пенс, помимо исполнения обязанностей заместителя президента Дональда Трампа, также будет председателем сената США.

Теперь уже экс-вице-президент Джо Байден поздравил своего преемника после принесения им присяги.

Ранее сообщалось, что Трамп и Пенс вышли на торжественную церемонию инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов.








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