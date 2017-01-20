Трамп - американцам: Все изменится с этого дня, этот момент - ваш

20.01.2017 21:37 Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что теперь в Америке все изменится.



"Сегодняшняя церемония имеет очень особое значение, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой или от одной партии другой, но мы передаем власть из Вашингтона, округа Колумбия, и возвращаем ее вам, народу. Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своими богатствами. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. И их победы не были вашими победами, их триумфы ни были вашими. И пока они праздновали здесь в столице, вам мало что было праздновать, всем семьям, которые страдали по этой стране. Все это изменится с этого дня. Именно здесь. Ибо этот момент - ваш момент. Он принадлежит вам", - заявил Трамп.



Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп - 45-й президент США. Он выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.















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