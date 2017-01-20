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Трамп: «американская резня» прекратится прямо здесь и прямо сейчас


20.01.2017   21:39
Заводы поржавели, преступность унесла много жизней, эта американская резня прекратится прямо сейчас. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе своей инаугурационной речи, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина".

"Американцам нужны хорошие школы, безопасные районы и хорошие рабочие места для себя. Это справедливо, это разумно. Это требования праведных людей. Но для многих наших соотечественников реальность отличается. Есть бедность. Заводы проржавели, и они напоминают нам могильные камни. Образовательная система не предоставляет образования нашей молодежи, не предоставляет им знаний. Преступность, банды и наркотики унесли много жизней и ограбили нашу страну. Эта американская резня прекратится прямо здесь и прямо сейчас", - заявил Трамп.

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп - 45-й президент США. Он выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.






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