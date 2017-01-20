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Трамп: Вместе мы будем определять курс Америки и всего мира


20.01.2017   21:41
Вместе мы изменим курс Америки и всего мира. Об этом в ходе своей инаугурационной речи, сказал 45-й президент США Дональд Трамп.

"Верховный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, дорогие соотечественники и люди всего мира, благодарю вас. Мы - граждане Америки. Сейчас мы объединились и сделали работу по восстановлению страны и восстановлению ее силы для всех людей. Вместе мы будем определять курс Америки и курс всего мира на много-много лет. Мы будем сталкиваться с вызовами и с тяготами, но мы все сделаем", - заявил Трамп.

Инаугурационная речь для президента США – это историческое выступление, цитаты из которого часто становятся очень известными. Онлайн-трансляцию инаугурационной речи Трампа смотрите здесь.

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп - 45-й президент США. Он выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.






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