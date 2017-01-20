Мерабишвили: Я не давал согласия на мое переизбрание на должность генсека партии

20.01.2017 22:58 Генеральный секретарь партии «Единое национальное движение» Вано Мерабишвили, отбывающий наказание в тюрьме в Тбилиси, распространяет заявление.



«Хочу сообщить, что на съезде «Единого национального движения», которое состоялось сегодня, я не давал согласия на мое переизбрание на должность генерального секретаря партии», - отмечается в заявлении, опубликованном в социальной сети.



Напомним, что на съезде оппозиционного «Единого национального движения» сегодня ранее было принято решение оставить генеральным секретарем партии Вано Мерабишвили, а его обязанности, пока генсек остается в заключении, будет совмещать председатель политсовета.



Как сообщил журналистам политический секретарь организации Акакий Минашвили, Вано Мерабишвили не выразил желания покинуть партию.



«Пост генерального секретаря сохраняется и на этом посту остается тот человек, который занимал его до сих пор. Он не выражал желания уйти из «Национального движения». Он является политзаключенным и соответственно, остается генеральным секретарем «Национального движения»», - заявил Акакий Минашвили.















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