Трамп поставил целью ввернуть США к 4%-ному годовому экономическому росту

20.01.2017 23:04 Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.



"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".



Кроме того, отмечается в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".



"План президента позволить снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", - говорится в документе.



Кроме того, как следует из сообщения, Трамп планирует облегчить барьеры для малого бизнеса в США, так как "только в 2015 году федеральное регулирование обошлось американской экономике более чем в 2 триллиона долларов". Именно поэтому Трамп введет мораторий на новые федеральные нормативные акты, отмечается в документе.















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