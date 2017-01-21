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Верховный суд проработает предложения по законопроекту о скрытом прослушивании


21.01.2017   14:23
Парламентом предложен очень интересный вариант по вопросу о скрытом прослушивании, - об этом сообщила журналистам председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе по окончанию закрытой встречи рабочей группы.

«Как известно, по уголовно-процессуальному законодательству, во время осуществления скрытых следственных действий у правосудия имеется определенная надзорная функция и ответственность. В этом случае для нас очень важны все те законодательные предложения, которые прозвучали сегодня. В ходе встречи я хорошо слушала позицию неправительственных организаций, а так же тот вариант, который представил парламент. Мы, суд, будем работать над этим вопросом и зафиксируем свою позицию», - сообщила журналистам Нино Гвенетадзе.

Как стало известно после проведенной в парламенте встречи, комитет по юридическим вопросам представил концепцию, которая предусматривает в связи со скрытыми прослушиваниями формирование юридического лица публичного права в подчинении СГБ.






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