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Более 200 агрессивных участников акции протеста были задержаны после инаугурации Трампа


21.01.2017   14:29
В Вашингтоне во время инаугурации президента США задержали более 200 человек, принимавших участие в протестных акциях, - сообщает Associated Press.

В акции, прошедшей в центре города, приняли участие около тысячи человек, скандировавших «Нет Трампу». Некоторые из них вели себя агрессивно.

Участники акции били стекла в магазинах и кафе, расположенных в историческом центре Вашингтона. По словам представителя городской полиции, некоторые протестующие были вооружены молотками и ломами. Агрессивно настроенных участников акций задержали.

Накануне в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации президента США Дональда Трампа.






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