Народный защитник предлагает создать независимый следственный механизм

21.01.2017 14:33 Мы поговорим об инициативе в связи с созданием независимого следственного механизма и поставим вопрос о целесообразности внесения соответствующей записи в Конституцию, - об этом Народный защитник Грузии Уча Нануашвили заявил журналистам до начала заседания созданной в рамках Конституционной комиссии группы по вопросам суда и свобод человека.



Как отметил Нануашвили, его инициативы коснутся в основном, тех вопросов, которые стояли перед прежней Конституционной комиссией.



«Это несколько изменений, в том числе, в связи с усилением институциональной и финансовой независимости Народного защитника. Кроме того, отдельная инициатива, которая касается расширения полномочий Конституционного суда и усиления реального конституционного контроля. Мы также будем говорить об инициативе, существующей в связи с созданием независимого следственного механизма, и поставим вопрос о целесообразности внесения соответствующей записи в Конституцию», - сообщил Нануашвили.



Что касается эффективности, то, как отметил Народный защитник, члены комиссии постараются достичь конкретного результата в максимально короткие сроки.















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